رياضة | الاتحاد الإنجليزي يهتم أرسنال بانتهاك اللوائح بعد واقعة مباراة اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإنجليزي يهتم أرسنال بانتهاك اللوائح بعد واقعة مباراة اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اتهاما لآرسنال بعد اقتحام أحد جماهيره الملعب، خلال الفوز 2- 0 على مانشستر يونايتد، يوم الأحد الماضي، في الدوري الممتاز باستاد الإمارات.

وحدثت الواقعة في الدقيقة 69 عندما ركض أحد الجماهير للاحتفال بهدف بيير إيمريك أوباميانج ودفع كريس سمولينج مدافع اليونايتد.

ثم احتفل مع لاعبي آرسنال قبل أن يخرجه المنظمون من الملعب قبل إلقاء القبض عليه في وقت لاحق.

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وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "تم توجيه اتهام لآرسنال لانتهاك لوائح الاتحاد".

وتابع: "النادي فشل في التأكد من التزام الجماهير بتصرفاتها، وعدم نزول أرض الملعب خلال مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد".

ويملك آرسنال حتى 22 مارس الجاري للرد على الاتهام.