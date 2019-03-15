رياضة | البنا حكماً لمباراة الإنتاج والنجوم في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنا حكماً لمباراة الإنتاج والنجوم في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمود البنا، لإدارة مباراة الإنتاج الحربي والنجوم التي ستقام اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع 26 لدوري القسم الأول.

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‎ويساعد محمود البنا فى إدارة مباراة الإنتاج و النجوم كلاً من عمر فتحي وأحمد عبد الغني، وأحمد صالح حكماً رابعاً، وكل من إبراهيم محجوب ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن برصيد 31 نقطة، فيما يتزيل النجوم جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.