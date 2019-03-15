رياضة | مانشستر سيتي "طمعان" في سوانزي.. اليونايتد في اختبار قوي أمام وولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي "طمعان" في سوانزي.. اليونايتد في اختبار قوي أمام وولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل مانشستر سيتي، سعيه نحو الفوز بـ 4 ألقاب في الموسم الحالي، وذلك عندما يواجه سوانزي سيتي ضمن مباريات دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي، غدا السبت.

وفاز مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة، ويتصدر الدوري الإنجليزي، وتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وكان سيتي قدم عرضًا مميزًا وفاز على شالكه الألماني 7 ـ 0 في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يحصل على بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد على حساب سوانزي.

ومن المرجح أن يدفع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بكل العناصر الأساسية في تشكيلته من أجل الحصول على البطولة التي لم يسبق له أن فاز بها، لكن بعض اللاعبين المهمين سيحصلون على راحة.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "نريد الاستمرار في هذه الانطلاقة خاصة في شهر أبريل، لكننا بحاجة إلى أن يعود اللاعبون بجاهزية كبيرة".

وكان السيتي قد خسر الموسم الماضي في نفس الدور من ويجان أتلتيك بنتيجة 1 ـ0 ، حيث شارك في تلك المباراة جاي فلتون لاعب سوانزي سيتي الحالي، والذي كان معارًا لويجان العام الماضي.

ويدرك فلتون أن فريقه بحاجة إلى شيء أشبه بالمعجزة، لتكرار ما فعله فريقه السابق الموسم الماضي، لكنه يؤمن بحدوث ذلك.

وقال فلتون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي": "لو كانوا في يومهم (مانشستر سيتي) فسيكون ذلك صعبًا للغاية علينا، لكن الأمر عائد لنا، يجب علينا ألا نجعلهم في يومهم" .

وأضاف: "يجب عليك أن تظهر كل الاحترام لهم، مانشستر سيتي واحد من أفضل الأندية في العالم".

وتابع فلتون: "يجب علينا أن نرفع سقف تركيزنا بشكل كبير، لأن أي لاعب منهم يمكنه التمرير من لا شيء، أو حتى إحراز هدف من لا شيء، كما يجب علينا الركض كثيرًا في هذه المباراة".

اليونايتد في اختبار قوي

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ويسافر مانشستر يونايتد إلى وولفرهامبتون، وذلك بعد الهزيمة أمام آرسنال 2 ـ 0 في بطولة الدوري، ليتراجع في سباق المربع الذهبي للبطولة، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 58 نقطة.

وسيضطر النرويجي أولي جونار سولسكيار المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، إلى أجراء تغيير على خط دفاعه، مع غياب قائد الفريق أشلي يونج بسبب الإيقاف.

واقترب صانع الألعاب الإسباني خوان ماتا من التعافي من الإصابة التي لحقت به، بينما من المرجح غياب التشيلي أليكسيس سانشيز الذي يعاني من إصابة هو الآخر.

وتمكن وولفرهامبتون من الفوز على ليفربول في طريقه إلى دور الثمانية للبطولة، كما أنه لعب بشكل جيد أمام تشيلسي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 ـ 1 في "ستامفورد بريدج" في المرحلة السابقة من الدوري الإنجليزي.

ويرى البرتغالي نونو سبيرتو سانتو مدرب وولفرهامبتون أن على لاعبي فريقه التركيز فقط في المباراة القادمة أمام مانشستر يونايتد، وألا يفكروا في الوصول إلى ما هو أبعد من ذلك، على الرغم من كون اللعب في ملعب (ويمبلي) في قبل النهائي يبقى قريبًا.

وقال سانتو بعد تعادل فريقه مع تشيلسي 1ـ 1: "نحضر أنفسنا للمنافسة، الأمر كله ينحصر في المنافسة واللعب وعدم التفكير في أي شيء آخر".

لكن حارس وولفرهامبتون جون رودي، يؤمن بأنهم متحمسون تجاه ما يمكن حدوثه في هذه المباراة .

وقال رودي في تصريحات صحفية: "بصفتي لاعب إنجليزي، فإن كأس الاتحاد الإنجليزي يمثل لي العديد من القصص الخيالية."

وأضاف: "بغض النظر عن رأي الناس عن تلك البطولة، المهم هو أن تقول إنك وصلت إلى قبل نهائي أو نهائي الكأس، وهو ما تهدف إليه".

وتابع: "أنت تلعب كرة القدم من أجل الفوز بالأوسمة والألقاب، نحن نعلم جيدًا أن الفرصة قريبة مننا، لكن علينا أن نسلك طريقًا طويلًا قبل التفكير في ذلك".

وقال: "حينما لم يتبق في القرعة غير 4 فرق من ضمنهم نحن وبرايتون وميلوال، تعتقد أن لدينا فرصة كبيرة، لكننا بعد ذلك وقعنا في مواجهة مانشستر يونايتد، لكن لدينا الآن نصف فرصة، بل لدينا فرصة كبيرة جدًا".

وفي باقي مباريات دور الثمانية يلعب واتفورد مع كريستال بالاس، وبرايتون مع ميلوال.