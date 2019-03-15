رياضة | ماجيك يكتسح كافاليرز في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماجيك يكتسح كافاليرز في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حافظ أورلاندو ماجيك على آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعدما سحق ضيفه كليفلاند كافاليرز 120-91 الليلة الماضية.

وبعد بداية ضعيفة فرض ماجيك سيطرته تماما ورفع الفارق إلى 32 نقطة في الربع الثالث ثم مرة أخرى قبل نهاية المباراة.

وتعافى ماجيك من هزيمته في آخر مباراتين أمام ممفيس جريزليز وواشنطن ويزاردز يومي الأحد والأربعاء على الترتيب.

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ورفع ماجيك، صاحب المركز التاسع في القسم الشرقي، رصيده إلى 32 فوزا مثل ميامي هيت لكنه خسر 38 مباراة مقابل 35 لمنافسه الأبرز على التأهل للأدوار الإقصائية.

وأحرز أرون جوردون 21 نقطة لماجيك وأضاف زميله دي.جيه أوجستين 20 نقطة.

وكان كولين سيكستون الأكثر تسجيلا في صفوف كافاليرز برصيد 23 نقطة.

ويحتل كافاليرز المركز قبل الأخير في الشرق وتأكد عدم بلوغه الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في خمسة مواسم بعد رحيل ليبرون جيمس إلى لوس أنجليس ليكرز هذا الموسم.