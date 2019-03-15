رياضة | كابيتالز يهزم فلايرز في دوري هوكي الجليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كابيتالز يهزم فلايرز في دوري هوكي الجليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز بريت كونولي هدفين ليقود واشنطن كابيتالز حامل اللقب للفوز 5-2 على مستضيفه فلادلفيا فلايرز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية الليلة الماضية.

ومنح كونولي التقدم مبكرا للفريق الضيف بعد أقل من ثلاث دقائق وضاعف زميله لارس إيلر الفارق قبل منتصف الشوط الأول.

وقلص جيمس فان ريمسديك الفارق لفلايرز بعد 63 ثانية من بداية الشوط الثاني لكن كونولي أعاد الفارق إلى هدفين.

ثم جعل توم ويلسون النتيجة 4-1 لكابيتالز قبل أن يقلص سكوت لاتون الفارق مرة أخرى.

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وحسم يفجيني كوزنتسوف الأمور لصالح كابيتالز قبل أقل من دقيقتين ونصف من نهاية المباراة.

ويحتل كابيتالز المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 91 نقطة فيما يأتي فلايرز في المركز العاشر في القسم ذاته وله 76 نقطة.

وفاز بيتسبرج بنجوينز 5-صفر على بافالو سابرز وتغلب نيويورك أيلاندرز 2-1 على مونتريال كندينز.

وانتصر تامبا باي لايتنينج 5-4 على ديترويت رد وينجز وأوتاوا سيناتورز 2-صفر على سانت لويس بلوز.