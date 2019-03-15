رياضة | بيسرز يهزم ثاندر بدوري كرة السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيسرز يهزم ثاندر بدوري كرة السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل المخضرم ويسلي ماثيوز نقطتين قبل 1.6 ثانية من النهاية ليمنح إنديانا بيسرز الفوز 108-106 على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وبدا أن ثاندر يحكم سيطرته على المباراة عندما تقدم بفارق 19 نقطة في الربع الثالث لكن صاحب الأرض بدأ انتفاضته ليتقدم 102-101 قبل دقيقتين و50 ثانية من النهاية.

وظلت الأمور متكافئة إلى أن حسم ماثيوز الفوز في أول مواجهة بين الفريقين هذا الموسم.

وتصدر دومانتاس سابونيس قائمة مسجلي بيسرز برصيد 26 نقطة مقابل 23 لزميله بويان بوجدانوفيتش فيما أضاف ماثيوز 16 نقطة.

وتقدم بيسرز إلى المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 4??4?? فوزا و25 هزيمة مقابل 43 انتصارا في 68 مباراة لفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز صاحب المركز الرابع.

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وواصل راسل وستبروك تحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة إذ سجل 19 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة.

وأصبح وستبروك في الموسم الماضي أول لاعب في تاريخ البطولة يبلغ معدله ثلاثة أرقام مزدوجة في موسمين متتاليين.

وأضاف زميله بول جورج 36 نقطة.

وتراجع ثاندر إلى المركز الخامس في الغرب برصيد 42 فوزا مثل هيوستون روكتس صاحب المركز الثالث لكنه خسر 27 مباراة مقابل 26 لمنافسه.

ويأتي بورتلاند تريل بليزرز في المركز الرابع وله 41 فوزا و26 خسارة.