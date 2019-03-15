رياضة | ليكرز يسقط أمام رابتورز في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليكرز يسقط أمام رابتورز في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت آمال لوس أنجلوس ليكرز، في بلوغ الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين، بعد سقوطه 98-111 أمام مستضيفه تورونتو رابتورز، الليلة الماضية.

وتلقى ليكرز الهزيمة السادسة في آخر 7 مباريات، والسادسة على التوالي خارج ملعبه، ليستقر في المركز 11 في القسم الغربي.

ويملك ليكرز 31 فوزا و36 هزيمة متأخرا بـ 8 انتصارات عن جاره لوس أنجلوس كليبرز صاحب المركز الثامن، وهو آخر المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية.

Advertisements

ويبدو أن ليبرون جيمس، الذي تعاقد معه ليكرز لاستعادة نجاحات الفريق الحاصل على اللقب 16 مرة، سيغيب عن الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في 13 عاما، بعدما بلغ النهائي بشكل دائم منذ 2010 حصد خلالها اللقب ثلاث مرات.

وهيمن رابتورز الذي تأهل إلى الأدوار الإقصائية بالفعل، على المباراة تماما منذ نهاية الربع الثاني ليحقق الانتصار السادس في آخر 10 مباريات.

ويحتل رابتورز، المركز الثاني في القسم الشرقي برصيد 49 فوزا و20 هزيمة، متأخرا بانتصارين عن ميلووكي باكس المتصدر صاحب أفضل سجل بين جميع فرق البطولة.

وكان جيمس الأكثر تسجيلا في صفوف ليكرز، الذي تأكد غياب لونزو بول وبراندون إنجرام عنه، حتى نهاية الموسم، برصيد 29 نقطة.