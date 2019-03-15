رياضة | قرار صادم من الزمالك بشأن باسم مرسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار صادم من الزمالك بشأن باسم مرسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولو الزمالك الاستغناء نهائيا عن خدمات باسم مرسي مهاجم الفريق والمعار إلى فريق سموحة السكندري، وعدم إعادته للفريق مرة أخرى.

ويرى مسؤولو الزمالك أن الفريق ليس بحاجة إلى خدمات باسم مرسي في الفترة القادمة ولا سيما بعد تراجع مستواه وعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق السكندري في الفترة الماضية.

مسؤولو الزمالك أكدوا أن الفريق يمتلك مهاجمان على مستوى عالي وهما الدولي المغربي خالد بوطيب وعمر السعيد، بجانب اقتراب مصطفى محمد المعار إلى طلائع الجيش من العودة لصفوف الفارس الأبيض مطلع الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يعرض مسؤولو الزمالك اللاعب للبيع مع نهاية الموسم الجاري للاستفادة من عائد بيعه على تدعيم صفقات الشتاء.

"أبوجبل" يتمسك بالزمالك ويرفض إغراءات سموحة

تمسك محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة ومنتخب مصر بالانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد تلقيه مفاوضات شفهية من مسؤولي النادي الأبيض.

وفشلت مفاوضات مسؤولي سموحة مع الحارس الدولي من أجل تمديد تعاقده مع النادي السكندري في الفترة القادمة إلا أن الحارس تمسك بالرحيل لخوض تجربة جديدة في الدوري المصري.

ويفكر مسؤولو النادي السكندري في بيع الحارس الدولي لأحد القطتبين بعد دخولهما في مفاوضات شفهية لضمه بداية من الموسم المقبل.

ويفضل محمد أبوجبل الانضمام للزمالك على الأهلي وخاصة وانه حصل على وعد بحماية عرين الأبيض بشكل أساسي والحصول على فرصة كاملة عن الفترة السابقة.