رياضة | برشلونة يستقر على أولى صفقاته الصيفية ويحددة خليفة "سواريز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستقر على أولى صفقاته الصيفية ويحددة خليفة "سواريز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو فريق برشلونة الإسباني، على خليفة المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز نجم الفريق الكاتالوني.

واقترب برشلونة من ضم مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت الدولي الصربي، لوكا يوفيتش، خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية القادمة في نهاية الموسم الحالي، من أجل تدعيم البلوجرانا.

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وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن إيريك أبيدال السكرتير الفني في برشلونة وبيب سيجورا المدير الرياضي للنادي، تواجدا في مدينة ميلانو، من أجل متابعة يوفيتش .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أبيدال وسيجورا تواجدا على ملعب " جوزيبي ميتزا " من أجل متابعة يوفتيش عن كثب.

وسجل المهاجم الشاب يوفيتش هدف المباراة الوحيد ليقود فريقه نحو ربع النهائي وإقصاء الإنتر، وتسعى العديد من الأندية الحصول على خدماته على رأسها ريال مدريد، ومانشستر يونايتد , ولن تقل الصفقة عن 50 مليون يورو .