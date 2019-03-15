رياضة | وكيل رونالدو يفتح النار على ريال مدريد بتصريح مثير للجدل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل رونالدو يفتح النار على ريال مدريد بتصريح مثير للجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت تصريحات البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل في الصحف الإسبانية بعدما شن هجوما ناريا على ريال مدريد.

وقال وكيل رونالدو في تصريحات صحفية لـ"لاجزيتا ديلو سبورت" الإيطالية: " رونالدو صنع التاريخ في ريال مدريد، لو لم يكن رونالدو في الميرينجي لما فاز الفريق الإسباني بالعديد من دوري أبطال أوروبا، لقد كان البطل في النسخ الأربعة التي فاز بها الفريق".

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وتابع مينديز قائلا:" مافعله كريستيانو يوم الثلاثاء كان أسطوريًا وملحميًا، إنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، يبدو وكأنه من خارج كوكب الأرض، وسيكتب تاريخًا آخر في يوفنتوس وتورينو".

يذكر أن كريستيانو رونالدو سجل 3 أهداف في مرمى أتلتيكو مدريدواستطاع أن يقود يوفنتوس إلى التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.