رياضة | "نافاس" على رأس قائمة كوستاريكي لمواجهتي جواتيمالا وجامايكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نافاس" على رأس قائمة كوستاريكي لمواجهتي جواتيمالا وجامايكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأوروجواياني جوستافو ماتوساس، المدير الفني للمنتخب الكوستاريكي، قائمة الفريق لمباراتيه الوديتين أمام جواتيمالا وجامايكا، المقررتين في 22 و26 مارس الحالي، على الترتيب.

وشهدت القائمة عودة كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، إلى صفوف المنتخب.

كما عرفت القائمة أربعة وجوه جديدة، حيث استدعى المدرب كلا من، خوان بابلو فارجاس وخوسيه مورا ورونالدو أرايا وأرييل لاسيتير.

وعن عودة نافاس إلى صفوف المنتخب، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018، وكذلك عودة لاعبين مخضرمين آخرين، مثل المدافع جانكارلو جونزاليس، ولاعب الوسط برايان رويز، والمهاجم جويل كامبل، قال ماتوساس إن اللاعبين أصحاب الخبرة يمكنهم مساعدته، في الحصول على أفضل أداء لدى الشبان.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس (ريال مدريد الإسباني) وليونيل مورييرا (باتشوكا المكسيكي) وآرون كروز (سابريسا).

الدفاع: آيان سميث (نوركوبينج السويدي) وكايشير فولر (هيريديانو) وجانكارلو جونزاليس (بولونيا الإيطالي) وفرانسيسكو كالفو (مينيسوتا يونايتد الأمريكي) وخوان بابلو فارجاس (توليما) وكيندال واتسون (سينسيناتي الأمريكي) ووايلون فرانسيز (كولومبوس كرو الأمريكي) ورونالد ماتاريتا (نيويورك سيتي الأمريكي).

الوسط: سيلسو بورجيس (جوزتيبي سبور التركي) وخوسيه مورا (مونيسيبال اليوناني) وآلان كروز (سينسيناتي الأمريكي) وإلياس أجيلار (إنشيون يونايتد الكوري الجنوبي) وراندال ليل (سابريسا) وبرايان رويز (سانتوس البرازيلي) وجيمي مارين (هيريديانو) وآرييل لاسيتير (ألاخولينسي) ورونالدو أرايا (قارطاجين).

الهجوم: جويل كامبل (ليون المكسيكي) وخوسيه جييرمو أورتيز (هيريديانو) ومايرون جورج (ميديتيلاند الدنماركي).