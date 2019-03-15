رياضة | بنتشيتش تتأهل لقبل نهائي إنديان ويلز للتنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنتشيتش تتأهل لقبل نهائي إنديان ويلز للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت بليندا بنتشيتش تألقها وفازت على كارولينا بليسكوفا المصنفة الخامسة عالميا بنتيجة 6-3 و4-6 و6-3 لتبلغ الدور قبل النهائي ببطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس أمس الخميس.

وسددت اللاعبة السويسرية البالغ عمرها 22 عاما، والتي أخرجت حاملة اللقب نعومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا، إرسالا قويا لم تستطع بليسكوفا رده لتحسم بنتشيتش المباراة.

وكان يمكن أن يكون انتصار بنتشيتش أكثر سهولة أمام منافستها التشيكية لكنها نجحت في حصد أربع من 16 فرصة لكسر الإرسال فقط.

لكنها عادلت رقم بليسكوفا بسبعة إرسالات ساحقة لتحقق الفوز 12 على التوالي منذ مشوارها إلى اللقب في بطولة دبي الدولية الشهر الماضي.

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وقالت عن بليسكوفا صديقتها وزميلتها في التدريبات "إنها تعلم أنها صاحبة إرسال قوي وضربات قوية.

وأضاف "خطتي كانت تبادل الكرات لفترة طويلة والدفاع بشكل جيد ومحاولة السيطرة عندما تتاح الفرصة".

ومنذ بداية العام فازت بنتشيتش المصنفة 23 عالميا على ست من المصنفات العشر الأوليات وبدت أنها تجاوزت الإصابات التي أثرت على مسيرتها.

وأبلغت الصحفيين "هذا حلم. لا أصدق أنني فزت اليوم. لا أنزل إلى أرض الملعب بأي توقعات وأحاول تقديم أفضل ما لدي".

وتلعب بنتشيتش في الدور قبل النهائي ضد الأمريكية فينوس وليامز أو الألمانية أنجليك كيربر اللتين تلتقيان في وقت لاحق من اليوم الخميس.