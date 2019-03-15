اونلاين | بث مباشر قرعة دوري الابطال الأسطورة بث حي دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا (كورة ستار)

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بث مباشر قرعة دوري الابطال الأسطورة بث حي دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا (كورة ستار)

شهدت منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا عدة نتائج غير متوقعة ومفاجئات كثيرة حيث كانت هناك أحداث بارزة كثيرة من بينها ريمونتادا يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد.

بث مباشر قرعة دوري الابطال الأسطورة بث حي دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا (كورة ستار)

وستكون أنظار عشاق الساحرة المستديرة متجهة نحو مدينة نيون السويسرية حيث يستعد الاتحاد الأوروبي "يويفا" لسحب دور ربع ونصف نهائي البطولة في توقيت واحد بعد تغيير النظام في هذه النسخة.

بث مباشر قرعة دوري الابطال الأسطورة بث حي دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا (كورة ستار)

وتقام قرعة دور ربع النهائي من البطولة الأوروبية بمدينة نيون السويسرية ظهر اليوم الجمعة والموافق 15 مارس في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مدينة القاهرة.

بث مباشر قرعة دوري الابطال الأسطورة بث حي دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا (كورة ستار)

وتأهلت تلك الفرق إلى دور ربع النهائي؛ "ليفربول (محمد صلاح)، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، توتنهام، مانشستر سيتي، بورتو، برشلونة، أياكس أمستردام".

بث مباشر قرعة دوري الابطال الأسطورة بث حي دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا (كورة ستار)

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ويشهد دور ربع النهائي لأول مرة منذ 2009 تواجد 4 أندية انجليزية وهي؛ مان سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام.

بث مباشر قرعة دوري الابطال الأسطورة بث حي دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا (كورة ستار)

وتقرر أن تقام مباريات ذهاب دور ربع النهائي ستقام أيام 9 و10 أبريل، على أن تقام مواجهات الإياب بالدور ذاته يومي 16 و17 أبريل.

بث مباشر قرعة دوري الابطال الأسطورة بث حي دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا (كورة ستار)

بينما تقام مواجهات ذهاب نصف النهائي في 30 أبريل و1 مايو، وتلعب مباراة الإياب يوم 7 و8 مايو، بينما يلعب النهائي يوم 1 يونيو على ملعب "واند متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

بث مباشر قرعة دوري الابطال الأسطورة بث حي دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا (كورة ستار)

وسيتم نقل قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت نيوز "beIN SPORTS NEWS HD".

بث مباشر قرعة دوري الابطال الأسطورة بث حي دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا (كورة ستار)

وتأهل نادي ليفربول إلى هذا الدور بعد الفوز على بايرن ميونيخ في مباراة الإياب 3-1 بمشاركة النجم المصري محمد صلاح.



