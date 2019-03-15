الامارات | العنبري: مباراة الشارقة مع الظفرة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة صعبة لهذا السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: مباراة الشارقة مع الظفرة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة صعبة لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه مع الظفرة غدا ضمن الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة في كرة القدم، مشيرا الى أن الظفرة يعد من الفرق المتطورة وظل يؤدي بشكل جيد خلال المباريات الأخيرة فضلا عن كون المباراة في نصف نهائي أغلى البطولات، مشددا على أن الشارقة لايعاني من أي غيابات في صفوفه وجميع لاعبيه في كامل الجاهزية للمباراة، مؤكدا أن كل لاعبي الفريق يطمحون في الوجود في المباراة النهائية ، واصفا ذلك بانه شرف عظيم للجميع.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم بمقر النادي في الشارقة"مباراة الشارقة المرتقبة مع الظفرة مهمة للفريق هذا الموسم وفي ذات الوقت صعبة وقد تحدثت مع اللاعبين عن أن الظفرة يعد من الفرق المتطورة التي تؤدي بشكل جيد ويعد حاليا من أفضل الفرق في الدور الثاني للدوري".

وأضاف " لاتوجد مباريات سهلة في الدور الثاني للدوري بل كلها صعبة لإختلاف الدوافع عند الفرق ، إذ أنه بعضها يسعى لحصد مقعد في المشاركات الآسيوية وبعضها الآخر ينافس على البطولة بينما هناك فرق تسعى للهروب من المنطقة الخطرة لذا فنحن نتوقع أوقات صعبة في جميع المباريات كما حدث في مبارياتنا الأخيرة مع الفجيرة".

وتابع العنبري"فترة توقف الدوري قد تكون إيجابية أو سلبية للجميع وبالنسبة للشارقة فقد بحاجة لتوقف الدوري خصوصا أن لدينا بعض اللاعبين بحاجة الى العلاج بعد الإصابات التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة