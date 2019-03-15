شكرا لقرائتكم شوقى غريب يعلن اليوم قائمة المنتخب الأوليمبي لمواجهة هولندا وأمريكا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن اليوم شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن قائمة الفريق التى ستتوجه إلى اسبانيا يوم الأحد المقبل للمشاركة فى وديتى هولندا و أمريكا المقرر لهما يومي 22 و 26 مارس الجاري بعد إختيار 32 لاعب قام بإنهاء التأشيرات الخاصة بهم على أن يختار 24 لاعب اليوم من بين الـ32.

كشف شوقى غريب لـ"الخليج 365"، أنه اختار 32 لاعب على أن يصطحب 24 لاعب فقط سيعلن عن أسمائهم اليوم ، و أنه قام بإختيار 32 لاعب تحسباً لإصابة أى لاعب خلال مباريات الدوري الحالية إلى جانب صعوبة استخراج تأشيرات بعض اللاعبين وسيعلن عن القائمة اليوم استعدادا لوديتي هولندا و امريكا فى اطار الاعداد لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

تابع غريب أن القائمة ستشهد تواجد رمضان صبحي لاعب الأهلى و أيضاً كريم نيدفيد و ناصر ماهر بالإضافة إلى عمر رضوان، شهاب الدين محمد، محمود جاد، مصطفى شوبير، أسامة جلال، محمود مرعى، أحمد رمضان، محمود جابر، أحمد يوسف، شريف رضا، يوسف الجوهرى، أمام عاشور، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، كريم العراقى، مهاب ياسر، محمد دسوقى، أحمد أبو الفتوح، عمر سعد، أكرم توفيق، غنام جمعة، عمار حمدى، إسلام عطية، ناصر منسى".