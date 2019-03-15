أخبار دورى أبطال أوروبا يوم 15-3-2019 ..ترقب عالمى لقرعة تشامبيونزليج...

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جدة - عمرو شويل انتهت الجولة الأخيرة من دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعد تغلب الفريق الإنجليزى ليفربول على بايرن ميونخ الألمانى واكتساح برشلونة الإسبانى للفريق الفرنسى ليون، ليكتمل الثمانية فرق المتأهلة للدور ربع النهائى من دورى أبطال أوروبا.

أخبار دورى أبطال أوروبا يوم 15-3-2019 6 فرق تحجز مقعدها للدور ربع النهائى

وكان مانشستر سيتى الإنجليزى قد حجز مقعده فى ربع نهائى البطولة على حساب شالكه الألمانى، وتأهل يوفنتوس الإيطالى بصعوبة لنفس الدور بعد مواجهة شرسة مع أتلتيكو مدريد بفضل نجمه الأول كريستيانو رونالدو، فى مواجهتى الثلاثاء.

ونجح أياكس الهولندى فى إقصاء ريال مدريد حامل اللقب فى المواسم الثلاث الماضية، كما حجز توتنهام مقعده فى الدور ربع النهائى بعد عبور بوروسيا دورتموند بمجموع المباراتين 4/0، فيما تأهل فريقى مانشستر يونايتد وبورتو على حساب باريس سان جيرمان وروما على الترتيب من الأسبوع الماضى.

أخبار دورى أبطال أوروبا يوم 15-3-2019 عن الفرق المتأهلة:

أياكس الهولندى، توتنهام هوتسبير الإنجليزى، مانشستر يونايتد الإنجليزى، بورتو البرتغالى، مانشستر سيتى الإنجليزى، يوفنتوس الإيطالى، ليفربول الإنجليزى، برشلونة الإسبانى.

قائمة لاعب الأسبوع بدورى الأبطال

تضمنت أخبار دورى أبطال أوروبا يوم 15-3-2019 عن كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، عن قائمة المرشحين للحصول على لقب "لاعب الأسبوع" فى مسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى ضمت كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، وليونيل ميسى قائد برشلونة الإسبانى، وليروى سانى جناح مانشستر سيتى الإنجليزى بجانب ساديو مانى.

وسجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف "هاتريك" فى فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد الإسبانى بثلاثية نظيفة، بينما سجل ساديو مانى "هدفين" فى فوز ليفربول على بايرن ميونخ الألمانى بنتيجة 3 – 1.

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أما ليروى سانى فسجل هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى فى فوز مانشستر سيتى على شالكه الألمانى بسباعية نظيفة، بينما سجل ليونيل ميسى "هدفين" وصنع مثلهما فى فوز برشلونة على ليون الفرنسى بنتيجة 5 – 1.

عثمان ديمبلى يبتعد عن الملاعب لمده 4 اسابيع

وفي أخبار دوري أبطال أوروبا يوم 15-3-2019 حيث تلقى نادى برشلونة الإسبانى، ضربة موجعة بعد ساعات قليلة من التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

أعلن نادى برشلونة عبر موقعه الرسمى، أن الجناح الفرنسى عثمان ديمبلى سيبتعد عن الملاعب من 3 – 4 أسابيع، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية التى خضع لها اليوم معاناته من تمزق فى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وهو ما يمنح البرازيلى فيليب كوتينيو قبلة الحياة للاستمرار فى التشكيلة الأساسية لبرشلونة مدة أطول.

وكان عثمان ديمبلى سجل هدفاً فى فوز برشلونة على ليون الفرنسى بنتيجة 5 – 1 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "كامب نو"، في "إياب" ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

وسيغيب عثمان ديمبلي عن مباريات برشلونة أمام ريال بيتيس، واسبانيول وفياريال وقد يمتد غيابه إلى مباراة اتلتيكو مدريد المحدد لها السادس من أبريل المقبل ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا".

أخبار دورى أبطال أوروبا يوم 15-3-2019 اصابه 5 مشجعين قبل لقاء برشلونة وليون

أصيب عدد 5 من مشجعين ليون الفرنسى قبل انطلاق مباراة فريقهم أمام برشلونة الإسبانى فى إياب دور الـ 16 لبطولة دورى أبطال أوروبا، بسبب اشتباكهم مع شرطة مدينة برشلونة، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس الأربعاء وانتهت بفوز البرسا بنتيجة 5 / 1.

كشفت صحيفة ديلى ميل أنه حضر 5 آلاف فرد من مناصرى ليون إلى مدينة برشلونة لمؤازرة فريقهم قبل أن يشتبكوا مع الشرطة الإسبانية ويتعرض 5 منهم للإصابة، منهم 4 تم علاجهم من آثار رزاز الفلفل، وشخص واحد أصيب بجروح وتم نقله إلى المستشفى.

أعلن عدد من الجماهير المتطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي أنها ستتمركز في ساحة بلازا دي أرتوس ، القريبة من معسكر كامب نو، قبل التوجه للملعب واستعداداها الاشتباك مع مناصرى برشلونة حال الاحتكاك بهم، الأمر الذى دفع شرطة برشلونة لتعزيز تواجدها فى تلك اللمنطقة لمنع حدوث اشتباك بين جماهير الناديين.