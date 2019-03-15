شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحسم اليوم ضم حازم إمام لرحلة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت جاهزية حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك، للتواجد مع الفريق الأبيض فى مواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وشارك حازم إمام فى التدريبات الجماعية أمس الخميس بعد تعافيه من الإصابة ليتأكد جاهزيته للالتحاق برحلة الجزائر وهو ما سيكون وفقا لرؤية السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق فى المران الأخير اليوم الجمعة.

يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.