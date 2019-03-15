شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يزين قائمة المنتخب الأوليمبي أمام هولندا و أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن اليوم شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن قائمة الفريق التى ستتوجه إلى اسبانيا يوم الأحد المقبل للمشاركة فى وديتى هولندا وأمريكا المقرر لهما يومي 22 و 26 مارس الجاري بعد اختيار 32 لاعب قام بإنهاء التأشيرات الخاصة بهم على أن يتم تصفيتهم اليوم إلى 24 فقط.

كشف شوقى غريب لليوم السابع أنه اختار 32 لاعب على أن يصطحب 24 فقط سيعلن عن أسمائهم اليوم ، وأنه قام باختيار 32 لاعب تحسباً لإصابة أى لاعب خلال مباريات الدوري الحالية إلى جانب صعوبة استخراج تأشيرات بعض اللاعبين وسيعلن عن القائمة اليوم استعدادا لوديتي هولندا و امريكا فى اطار الاعداد لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

تابع غريب أن القائمة ستشهد تواجد رمضان صبحي لاعب الأهلى و أيضاً كريم نيدفيد و ناصر ماهر بالإضافة إلى عمر رضوان، شهاب الدين محمد، محمود جاد، مصطفى شوبير، أسامة جلال، محمود مرعى، أحمد رمضان، محمود جابر، أحمد يوسف، شريف رضا، يوسف الجوهرى، أمام عاشور، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، كريم العراقى، مهاب ياسر، محمد دسوقى، أحمد أبو الفتوح، عمر سعد، أكرم توفيق، غنام جمعة، عمار حمدى، إسلام عطية، ناصر منسى".