“تابع الآن” نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 دور الثمانية “أوروبا تترقب”...

يترقب العالم أجمع الجمعة الموافق 15 مارس 2019 مراسم إجراء قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 لكرة القدم، هذه البطولة التي تعتبر من أقوى بطولات كرة القدم في العالم، حيث تتمتع هذه البطولة بنسب مشاهدة عالية في جميع بلدان العالم وليس في القارة العجوز فقط وذلك من أجل متابعة أشهر نجوم كرة القدم في العالم الذين يقومون باللعب في هذه البطولة، وتتميز نسخة هذا العام من هذه البطولة بوجود فرق قوية للغاية وخروج فرق غير متوقع خروجها من الأدوار الأولى لهذه البطولة القوية.

قرعة دور الثمانية

شهد دور ثمن النهائي في هذه البطولة الكثير من المفاجأت الغير متوقعة، حيث خرج من هذا الدور مجموعة من الفرق القوية التي كانت مرشحة للفوز باللقب هذا العام، ولعل أكبر مفاجأت دور الستة عشر خروج الفريق الملكي وحامل اللقب ريال مدريد على يد فريق أياكس امستردام الهولندي، كما شهد هذا الدور خروج فريق باريس سان جيرمان على يد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وكذلك خروج روما الإيطالي على يد فريق بورتو البرتغالي، وسوف يقوم الاتحاد الأوربي الجمعة الموافق 15-3-2019 بإجراء قرعة دور الثمانية لهذه البطولة.

الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي 2019

لأول مرة يشهد دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا هيمنة إنجليزية كاملة، حيث صعد لهذا الدور لأول مرة أربع فرق إنجليزية هى (مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول)، كما صعد من أسبانيا فريق واحد فقط وهو برشلونة، ومن هولندا أياكس أمستردام، ومن البرتغال بورتو، ومن إيطاليا اليوفنتوس، وكل الاحتمالات مطروحة ومتاحة في هذه القرعة، وذلك لأنه لا يوجد ضوابط كما في قرعة دور الستة عشر والتي كانت تقضي بعدم إلتقاء فريقين من بلد واحدة.

موعد قرعة دور الثمانية والقنوات الناقلة لها

قرر الاتحاد الأوربي لكرة القدم إقامة مراسم وفاعليات قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم غدا الجمعة الموافق 15 مارس 2019 في مدينة نيون السويسرية، وسوف تقام مراسم إجراء القرعة في تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة، والساعة 2:00 ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف يذاع الحفل حصريا عبر قناة بي إن سبورت نيوز إتش دي.

نتيجة قرعة دور الثمانية

سوف نتابع معكم لحظة بلحظة نتيجة إجراء قرعة دور الثمانية لحظة بلحظة فتابعونا.