اليوم.. أوروبا تترقب قرعة دور الـ8 لدوري الأبطال

أسامة حافظ



تسحب قرعة دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أوروبا في الواحدة ظهر اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية وسط ترقب كبير من الأندية المتأهلة.

وصعد لدور الثمانية 4 فرق من إنجلترا هي ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، وبرشلونة الإسباني، وأياكس أمستردام الهولندي، وبورتو البرتغالي، ويوفنتوس الإيطالي.

وتترقب الجماهير المصرية مصير فريق ليفربول الذي يلعب له محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني بعدما تأهل على حساب فريق بايرن ميونيخ.

وتكون القرعة غير مقيدة حيث قد يتواجد فريقان من نفس البلد وجها لوجه في دور الثمانية...