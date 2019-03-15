أسامة حافظ
تسحب قرعة دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أوروبا في الواحدة ظهر اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية وسط ترقب كبير من الأندية المتأهلة.
وصعد لدور الثمانية 4 فرق من إنجلترا هي ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، وبرشلونة الإسباني، وأياكس أمستردام الهولندي، وبورتو البرتغالي، ويوفنتوس الإيطالي.
وتترقب الجماهير المصرية مصير فريق ليفربول الذي يلعب له محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني بعدما تأهل على حساب فريق بايرن ميونيخ.
وتكون القرعة غير مقيدة حيث قد يتواجد فريقان من نفس البلد وجها لوجه في دور الثمانية...
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. أوروبا تترقب قرعة دور الـ8 لدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.