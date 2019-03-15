انت الان تتابع الخليفي يقرر إيقاف نجم باريس بسبب «LIKE» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قرر إيقاف لاعب الفريق أدريان رابيو حتى يوم 27 مارس الحالي، لأسباب بعيدة عن كرة القدم. وأوضحت الصحيفة، أن قرار النادي جاء بسبب سهر اللاعب في ملهى ليلي عقب خسارة فريقه باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد، كما أشارت إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لمعاقبة اللاعب كان لوضع اللاعب إشعار «LIKE» على مقطع الفيديو الذي نشره الفرنسي الدولي السابق باتريس إيفرا بتأهل الشياطين الحمر على حساب فريق العاصمة الفرنسية، في ملعب حديقة «الأمراء» يوم 6 مارس الحالي.

وتأتي معاقبة باريس سان جيرمان لـ رابيو لتؤكد أن العلاقة بين الطرفين ليست على ما يرام، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها معاقبة اللاعب لأسباب مختلفة، وذلك بالتزامن مع تداول أنباء بوضع مانشستر يونايتد اللاعب على راداره لضمه إلى قلعة «أولد ترافورد» في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وخاض

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