رابطة «الليغا» تحذر من تغيير كارثي في دوري الأبطال

جدة - عمرو شويل مدريد- الخليج 365:

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، خافيير تيباس إن اقتراحات الاتحاد الأوروبي للعبة لتغيير نظام دوري الأبطال ستكون كارثية على الرياضة، مشيداً في الوقت ذاته بخطط الاتحاد الدولي (فيفا) لإصلاح كأس العالم للأندية باعتبارها هدية بالنسبة لكرة القدم.

وانتقد تيباس التغييرات التي قال إن الاتحاد الأوروبي يبحث القيام بها على نظام دوري الأبطال، قائلاً إنها ستدمر المنافسات المحلية.

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وفي معرض اتهامه للاتحاد الأوروبي ورابطة الأندية الأوروبية بالتخطيط في السر لهذا الأمر، قال تيباس إن يويفا يريد إقامة المباريات القارية في مطلع الأسبوع، وليس في وسطه، مع توسيع دور المجموعات، ليشمل 4 مجموعات تتكون كل واحدة من ثمانية فرق بدلاً من الشكل الحالي، الذي يشمل ثماني مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق.

وأضاف في مقابلة: يتفاوض الاتحاد الأوروبي ورابطة الأندية الأوروبية خلف الأبواب المغلقة، بحيث لا تعلم الأطراف الأخرى شيئاً عن تلك الإصلاحات، التي ستعرض بطولات الدوري الوطنية لمخاطر.

إلا أنهم يجرون إصلاحات على دوري أبطال أوروبا، وهو ما يعد في غاية الخطورة على كرة القدم.. يقتفون نموذجاً يلحق ضرراً بالغاً ببطولات الدوري الوطنية وبهم أيضاً.. لأنهم لا يفهمون طبيعة هذا المجال.