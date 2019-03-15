النحيط تتوج «موضي و مشاعل» بذهب بطولة السيدات الأولى لرمي السهام

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) انتزعت الرامية موضي السبيعي ابنة الـ 13 ربيعاً الميدالية الذهبية في منافسات «مسافة 10م» لبطولة السيدات الأولى لرمي السهام التي احتضنتها الصالة المغلقة بمعهد إعداد القادة تحت تنظيم و إشراف الاتحاد السعودي للسهام و قسم المبادرات و انتزعت الرامية موضي السبيعي ابنة الـ 13 ربيعاً الميدالية الذهبية في منافسات «مسافة 10م» لبطولة السيدات الأولى لرمي السهام التي احتضنتها الصالة المغلقة بمعهد إعداد القادة تحت تنظيم و إشراف الاتحاد السعودي للسهام و قسم المبادرات و الرياضة المجتمعية في اتحاد السهام. و توجت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام مها النحيط الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى اذ حلت الرامية سارة الكريديس ثانياً في منافسات 10م و جاءت ثالثاً هدى مصلي. وفي منافسات «مسافة 18م» حققت الرامية مشاعل العتيبي المركز الأول والميدالية الذهبية بعد تغلبها على الرامية ابتهال الأسمري التي نالت المركز الثاني و الميدالية الفضية فيما حصلت على الميدالية البرونزية الرامية حصة السريع.



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