شكرا لقرائتكم جلسات تأهيلية مكثفة للشناوى للحاق بمباراة شبيبة الساورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف الجهاز الطبي بالنادي الأهلى من جهوده لتجهيز محمد الشناوى حارس مرمى الفريق للحاق بمواجهة شبيبة الساورة، المقرر اقامتها غداً السبت، والتي تأتى فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا. وشارك محمد الشناوي فى أجزاء من تدريبات الأهلى الأخيرة، ويؤدى جلسات تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم، وينضم لأجزاء من تدريبات حراس المرمى التي يقودها طارق سليمان، بينما يؤدى التدريبات وهو جالسا على ركبته، لاستمرار معاناته من التواء في الأنكل.

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