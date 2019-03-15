شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم 15-3-2019 ..ماني مرشح لجائزة لاعب الأسبوع فى دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقب الفوز الثمين للريدز على بايرن موينخ الألمانى فى دورى أبطال أوروبا، بنتيجة 3/1 ، بقيادة النجم المصرى محمد صلاح وحسم بطاقة التأهل للدور الربع النهائى، احتفل نادى ليفربول بالفوز بمثل شعبى عربى عبر تويتر.

أخبار ليفربول اليوم 15-3-2019 تصريحات النادي عبر تويتر

وقال نادى ليفربول: "النار من شبابها والخيل من ركابها والبل من هدابها، والريدز هنا والفوز من نصيبنا إلى ربع النهائى".

وأضاف ليفربول: "ملحمة أسطورية سطرها لاعبو ليفربول فى ميونخ، بالفوز على بايرن بثلاثة أهداف مقابل هدف فى إياب دور الستة عشر من دورى الأبطال، ليمر الريدز إلى ربع النهائى".

وتابع: "يواجه ليفربول احتمال مواجهة أحد سبعة منافسين محتملين عندما يتم إجراء قرعة ربع نهائى دورى أبطال أوروبا يوم الجمعة 15 مارس".

استطرد قائلاً: "الهولندى الطائر الحقيقى.. أول هدف بدورى أبطال أوروبا لفيرجيل فان ديك مع الريدز".

جيمس ميلنر يشيد بمانى

تضمنت أخبار ليفربول اليوم 15-3-2019 حيث اكد جيمس ميلنر لاعب ليفربول أن زميله ساديو مانى أظهر إمكانات "مذهلة" فى تسجيل هدف ليفربول الأول فى الانتصار (3-1) على مستضيفه بايرن ميونخ، ليقود الفريق الإنجليزى إلى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

سيطر ساديو مانى نجم ليفربول على تمريرة فيرجيل فان ديك الطويلة بلمسة رائعة أخرجت المدافع رافينيا من تمركزه، وتركت الحارس مانويل نوير الذى تقدم لمقابلته بلا حول ولا قوة، قبل أن يسدد من فوق ماتس هوملز، ونيكلاس زوله فى الشباك.

وأضاف المهاجم السنغالى هدف ليفربول الثالث بضربة رأس ليرفع رصيده إلى 10 أهداف فى العدد ذاته من المباريات فى البطولة.

وأبلغ ميلنر الصحفيين: "ساديو متألق، الهدف الأول كان مذهلاً حقاً بطريقة استقباله للكرة وهدوئه ولمسته الأخيرة، أتمنى أن يواصل هذا الأداء حتى نهاية الموسم".

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وأضاف ميلنر: "أعتقد أنهكان أداءً جيداً خارج ملعبنا فى أوروبا أمام فريق جيد، الأمر ليس سهلاً وكنا نعلم أنهسيسيطر، لم نقدم الأداء الأفضل لنا لكن الأمر يتعلق بالنتيجة"، متابعاً، "دافعنا بشكل جيد ولم نمنح المنافس الكثير وثلاثى الهجوم مانى وصلاح وروبرتو فيرمينو كان مذهلاً".

المدير الفنى لبايرن ميونخ يهنئ ليفربول ويصف كلوب أنه كان الافضل

تضمنت اخبار ليفربول اليوم عن تصريحات للموقع الرسمى للعملاق البافارى قال فيها نيكو كوفاتش المدير الفنى لنادى بايرن ميونخ، "واجهنا منافساً قوياُ للغاية، أود أن أهنئ ليفربول ويورجن كلوب، خلال المباراتين كان الفريق الأفضل، كان من الممكن العودة فى النتيجة حتى 2-1، لقد واجهونا جيدًا، لم نتمكن من اللعب بهدوء، أو إيصال الكرة لليفاندوفسكى، وهذا هو السبب فى أننا خسرنا، ولاشك أننا نستحق الهزيمة".

أضاف مدرب بايرن ميونخ، "لم نتمكن من تجاوز مدافعى ليفربول، هم دافعوا بشكل جيد ولم نقدم أفضل مستوى لدينا، ليفربول فريق كبير، لقد كان فى النهائى العام الماضى وفى الدورى الإنجليزى هم فى المقدمة، لقد قدمنا كل ما فى حوزتنا".

فى حين قال مانويل نوير حارس بايرن ميونخ "ليفربول حقق انتصاراً مستحقاً علينا، افتقدنا القوة الهجومية فى المباراة، وخلقنا فرص قليلة للتسجيل. خلاصة القول هو أن ما حدث يعد أمرًا جيدًا، حتى لو كان ذلك مؤلمًا، كنا متحمسين للغاية، كنا فى وضع جيد وواثقين من التعديل حتى كانت النتيجة 1-1، ولكن الهدف الثانى، قتل المباراة".

أخبار ليفربول اليوم عن ساديو ماني ضمن قائمة لاعب الأسبوع

تواجد ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزى ضمن قائمة المرشحين للحصول على لقب "لاعب الأسبوع" فى مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وكشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، عن قائمة المرشحين للحصول على لقب "لاعب الأسبوع" فى مسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى ضمت كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، وليونيل ميسى قائد برشلونة الإسبانى، وليروى سانى جناح مانشستر سيتى الإنجليزى بجانب ساديو مانى.

وسجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف "هاتريك" فى فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد الإسبانى بثلاثية نظيفة، بينما سجل ساديو مانى "هدفين" فى فوز ليفربول على بايرن ميونخ الألمانى بنتيجة 3 – 1.

أما ليروى سانى فسجل هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى فى فوز مانشستر سيتى على شالكه الألمانى بسباعية نظيفة، بينما سجل ليونيل ميسى "هدفين" وصنع مثلهما فى فوز برشلونة على ليون الفرنسى بنتيجة 5 – 1.