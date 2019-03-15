النني يصل إلى القاهرة اليوم للانضمام لمعسكر الفراعنة الأحد المقبل...

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جدة - عمرو شويل يصل محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر إلى القاهرة اليوم ، للانتظام فى معسكر الفراعنة، الأحد المقبل، استعدادا لمواجهتىّ النيجر في ختام تصفيات أمم أفريقيا وودية نيجيريا. ومن المقرر أن يصل باقى المحترفين للإسكندرية يوم 18 مارس الجاري للانتظام في المعسكر. قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى ضم 6 محترفين وهم: محمد النني وعمرو وردة وعلي غزال واحمد حسن كوكا ومحمود تريزيجيه وكريم حافظ.

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