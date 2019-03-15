شكرا لقرائتكم أخبار الأهلى يوم 15-3-2019 .. الخطيب يرفض المكافآت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضمنت أخبار الأهلى يوم 15-3-2019 أداء الأهلى مرانه ظهر أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق، وذلك قبل السفر للإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق فى برج العرب.

أخبار الأهلى يوم 15-3-2019 المارد الأحمر يستعد ومجلس الإدارة يرفض رصد مكافآت

وجاء استعداد الأهلى لمواجهة شبيبة الساورة ضمن أخبار الأهلى يوم 15-3-2019، والتى موعدها غداً السبت، والتى تأتى فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى يسعى الأهلى للفوز بها لضمان التأهل للدور التالى.

رفض مسئولو النادى الأهلى رصد مكافآت خاصة للاعبى الفريق من أجل تحفيزهم فى مباراة شبيبة الساورة الجزائرى المُقرر لها غدًا السبت، ببرج العرب فى ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن لائحة البطولة الأفريقية لا تحتاج للتعديل فهى مناسبة وجيدة كما أنه ليس منطقياً أن يقوم النادى بتعديل المكافآت ومضاعفتها قبل كل مباراة هامة يخوضها الفريق.

وشدد مدير الكرة على أنهمن الطبيعى أن يبحث لاعبو الأهلى عن الفوز فى أى مباراة محلية وأفريقية دون النظر لمثل هذه الأمور المالية، ونفى عبد الحفيظ تفكير الجهاز الفنى فى اللجوء لسلاح المكافآت المالية لتحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز.

وأوضح أن الجميع فى الفريق لديه إصرار ورغبة أكيدة فى الفوز على بطل الجزائر بعد غد ببرج العرب من أجل التأهل لدور الثمانية فى البطولة الأفريقية التى يتطلع المارد الأحمر للتتويج بها عقب خسارتها فى أخر نسختين بالمباراة النهائية.

الجهاز الفنى للأهلى يضع ثقته فى حراس المرمى

وتضمنت أخبار الأهلى يوم 15-3-2019 تأكيد الجهاز الفنى للنادى الأهلى ثقته فى حُراس المرمى، الذين يدافعون عن عرين المارد الأحمر فى الفترة الحالية وعدم المعاناة من أزمة فى هذا المركز، كما تزعم التقارير الإعلامية الجزائرية، التى تحاول حالياً التأكيد على أن الفريق يعانى من أزمة فى حراسة مرمى الفريق عقب إصابة محمد الشناوى ومن قبله شريف إكرامى.

من جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن حالة محمد الشناوى جيدة ومطمئنة، موضحاً أن الحارس سيكون جاهزا بنسبة كبيرة لدخول قائمة مباراة الساورة، موضحاً أن "الورم" الذى عانى منه الشناوى عقب إصابته فى مباراة فيتا كلوب الكونغولى الأخيرة بدأ يتلاشى تدريجياً، كما أن الحارس خاض برنامج تأهيلى فى "الجيم" ليقترب من التواجد فى قائمة الفريق لخوض مباراة شبيبة الساورة غدًا.

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وأشار مدير الكرة إلى أن الأهلى لا يُعانى من أزمة فى مركز حراسة المرمى فقد شارك على لطفى فى مباراة فيتا كلوب الأخيرة بديلاً للشناوى وقدّم مستوى جيدا، وكان عند حُسن ظن الجهاز الفنى وظهر بشكل مُتميّز رغم مشاركته المفاجئة وبعد طول غياب وهو ما يؤكد أن أى حارس يُشارك مع الفريق يكون مؤهل فنياً ومعنوياً للدفاع عن عرين الأهلى.

وطمأن مدير الكرة جماهير الفريق بشأن جاهزية اللاعبين لمباراة شبيبة الساورة، موضحاً أن الجميع فى حالة فنية جيدة ولديهم هدف واحد وهو الفوز من أجل التأهل لدور الثمانية كأول المجموعة واستمرار مشوار الفوز ببطولة أفريقيا.

أجيرى يحسم موقف لاعبى الأهلى

وشملت أخبار الأهلى يوم 15-3-2019 انه من المهرر حسم المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول خلال الساعات القليلة المقبلة، موقف لاعبى النادى الأهلى من التدريب الأول للفريق يوم 17 مارس الجارى.

ويستعد المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيرى إلى خوض مواجهة أمام النيجر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى تحدد لها يوم 23 مارس الجارى، قبل مواجهة نيجيريا 26 من نفس الشهر بمدينة أسابا عاصمة ولاية دلتا.

وكشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفنى للفراعنة، رغبة لاعبى الأهلى فى الحصول على راحة من التدريبات الجماعية فى اليوم الأول والحصول على راحة، عقب خوض الفريق مواجهة شبيبة الساورة ببطولة افريقيا للأندية الأبطال.

ويدرس أجيرى وضع اللاعبين حال إصراره على ضمهم لتدريبات تأهيلية لتفادى حالة الإرهاق، التى قد تصيبهم بعد المواجهة الأفريقية أمام بطل الجزائر.

أخبار الأهلى يوم 15-3-2019 قائمة منتخب مصر

واختار أجيرى 25 لاعبًا للمعسكر وهم: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، عامر عامر (الإنتاج الحربي)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)،على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليونانى)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش).