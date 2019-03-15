شكرا لقرائتكم أبو جريشة يعقد جلسة خاصة مع دونجا وبامبو قبل مواجهة الأفريقى التونسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلى، إجتماعاته المستمرة مع لاعبيه على هامش معسكر الفريق بتونس ، حيث عقد جلسة مع كريم بامبو ومحمود عبد العاطى ” دونجا ” ثنائى الفريق، يأتى ذلك من أجل تحفيز اللاعبين على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأفريقى .

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى التونسى عصر غداً السبت فى ختام جولات المجموعة الثالثة بالبطولة الأفريقية، على ملعب رادس.

ويسعى الدراويش لتقديم عرض جيد فى اللقاء المقبل بالرغم من توديع البطولة بعد التعادل الأخير مع مازيمبى الكونغولى بهدف لكل منهما واحتلال المركز الرابع فى المجموعة برصيد نقطتين.