شكرا لقرائتكم الزمالك يطير للجزائر اليوم لمواجهة نصر حسين داى فى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر عصر اليوم، الجمعة، بعثة فريق الزمالك من القاهرة، متجهة إلى العاصمة الجزائرية، فى إطار التحضيرات لمواجهة نصر حسين داى، المقرر لها بعد غد الأحد، على ملعب "5 يوليو" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، للمجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها الأبيض برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتليتكو الأنجولى برصيد 7 نقاط، ويليه نصر حسين داى الجزائرى فى المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.

نجح مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، فى توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق الأبيض من القاهرة إلى العاصمة الجزائرية، وذلك فى إطار حرص الإدارة على توفير كافة سبل الراحة للفريق والجهاز الفنى، نظرًا لأهمية اللقاء، وحاجة الزمالك لتحقيق الفوز أو التعادل لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 8 بالكونفدرالية الأفريقية.