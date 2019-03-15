شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغادر إلى الجزائر اليوم استعدادًا لمواجهة نصر حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر عصر اليوم، الجمعة، بعثة فريق الزمالك القاهرة، متجهة إلى العاصمة الجزائرية، فى إطار التحضيرات لمواجهة نصر حسين داى، المقرر لها بعد غد الأحد، على ملعب "5 يوليو" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، للمجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها الأبيض برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتليتكو الأنجولى برصيد 7 نقاط، ويليه نصر حسين داى الجزائرى فى المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط. نجح مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، فى توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق الأبيض من القاهرة إلى العاصمة الجزائرية، وذلك فى إطار حرص الإدارة على توفير كافة سبل الراحة للفريق والجهاز الفنى، نظرًا لأهمية اللقاء، وحاجة الزمالك لتحقيق الفوز أوالتعادل لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 8 بالكونفدرالية الأفريقية.

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