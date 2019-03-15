شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى يصل القاهرة اليوم للانتظام فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر إلى القاهرة اليوم، الجمعة ، للانتظام فى معسكر الفراعنة، الأحد المقبل، استعدادا لمواجهتىّ النيجر في ختام تصفيات أمم أفريقيا وودية نيجيريا.

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ومن المقرر أن يصل باقى المحترفين للإسكندرية يوم 18 مارس الجاري للانتظام في المعسكر.

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى ضم 6 محترفين وهم: محمد النني وعمرو وردة وعلي غزال واحمد حسن كوكا ومحمود تريزيجيه وكريم حافظ.