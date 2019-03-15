أبو جريشة يرفع شعار الجلسات التحفيزية فى معسكر الإسماعيلى بتونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلى، اجتماعاته المستمرة مع لاعبيه على هامش معسكر الفريق بتونس ، حيث عقد جلسة مع كريم بامبو ومحمود عبد العاطى دونجا ثنائى الفريق، يأتى ذلك من أجل تحفيز اللاعبين على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأفريقى .
ويحل الدراويش ضيفًا على النادى التونسى عصر غداً السبت فى ختام جولات المجموعة الثالثة بالبطولة الأفريقية، على ملعب رادس.
ويسعى الدراويش لتقديم عرض جيد فى اللقاء المقبل بالرغم من توديع البطولة بعد التعادل الأخير مع مازيمبى الكونغولى بهدف لكل منهما واحتلال المركز الرابع فى المجموعة برصيد نقطتين.
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