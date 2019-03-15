BeINnews سحب قرعة ابطال اوروبا 2019 champions league بث مباشر | مشاهدة القرعة “تابع...

نتابع معكم اليوم الجمعة سحب قرعة ابطال اوروبا 2018-2019، ونتابع معكم الفرق المتأهلة لدور الثمانية، الدور ربع النهائي، ونتعرف على الأخبار المتنوعة حول البطولة الهامة، التي يلتف حولها المشجع بشكل عام في مختلف الدول بالعالم، تابع الآن الفيديو الخاص بقناة بي إن سبورت الإخبارية، ونتابع العديد من التقارير الهامة، تابع المقال وضعه بالمفضلة لسهولة الرجوع إليه ومتابعة القرعة.

سحب قرعة ابطال اوروبا

يتنافس في دوري أبطال أوروبا في الدور ربع النهائي ثمانية فرق، وهم نادي مانشستر يونايتد من إنجلترا، ونادي بورتو من البرتغال، ونادي إياكس أمستردام من هولندا، ونادي توتنهام من إنجلترا، ونادي يوفنتوس من إيطاليا، ونادي مانشستر سيتي من إنجلترا، ونادي برشلونة من أسبانيا، ونادي ليفربول من إنجلترا، ونتابع معكم نتائج الفرق الثمانية، وكيف وصلوا للدور ربع النهائي، وكذلك تاريخ كل نادي من حيث عدد مرات الفوز بدوري ابطال أوروبا.

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تابع الآن التقارير المتنوعة حول الفرق المتأهلة لدور الثمانية

الفرق المتأهلة لربع النهائي

النادي كيفية الوصول لدور 8 مانشستر يونايتد الإنجليزي فاز على باريس سان جيرمان 3-3 والأفضلية له نتيجة اللقائين بورتو البرتغالي فاز على روما 4-3 نتيجة اللقائين أياكس أمستردام الهولندي فاز على ريال مدريد 5-3 نتيجة اللقائين توتنهام الإنجليزي فاز على بروسيا دورتموند 4-0 نتيجة اللقائين يوفنتوس الإيطالي فاز على أتلتيكو مدريد 3-2 نتيجة اللقائين مانشستر سيتي الإنجليزي فاز على شالكة الألماني 10-2 نتيجة اللقائين برشلونة الأسباني فاز على ليون الفرنسي 5-1 نتيجة اللقائين ليفربول الإنجليزي فاز على بايرن ميونخ 3-1 نتيجة اللقائين

سحب قرعة دوري الأبطال

قرعة دوري أبطال أوروبا 2019

على قناة بي إن سبورت الإخبارية

توقيت القرعة الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت السعودية

سجل بطولات الفرق المتأهلة لدور 8

الفرق الثمانية المتأهلة للدور ربع النهائي لها سجل من البطولات بخصوص عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا، وعدد مرات الوصافة والوصول للمركز الثاني.

النادي عدد مرات الفوز عدد مرات الوصافة ليفربول 5 بطولات 5 مركز ثاني برشلونة 5 بطولات 5 مركز ثاني أياكس 4 بطولات 2 مركز ثاني مان يونايتد 3 بطولات 2 مركز ثاني يوفنتوس بطولتين 7 مرات مركز ثاني بورتو بطولتين 0 توتنهام 0 0 مان سيتي 0 0

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