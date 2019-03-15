شاهد.. محمد عنتر يحتفل بعقد قرانه على دنيا الحلو

كتب - مصطفى جويلي

عقد محمد محمد عنتر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرانه على الفنانة الشابة دنيا الحلو، الشهيرة بلقب "حسناء الزمالك"، بمنزل العروس وسط الأسرة والمقربون فقط مساء أمس الخميس.

واحتفل محمد عنتر، صانع ألعاب القلعة البيضاء، ودنيا الحلو، مؤخرا بخطبتهما، ومن المقرر

أن يتم تحديد حفل الزفاف خلال الأيام القليلة المقبلة عقب عودة الفريق الأبيض من الجزائر.

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ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي يوم الأحد المقبل الموافق 17 مارس، في الجولة السادسة والأخيرة من البطولة الإفريقية.

ومن المقرر أن تتوجه البعثة البيضاء إلى الجزائر، فجر اليوم الجمعة، ويترأسها اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك. ويحتل الزمالك صدارة مجموعته في البطولة الإفريقية برصيد 8 نقاط، ويأتي بترو أتليتكو الأنجولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ونصر حسين داي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وجورماهيا أخيراً برصيد 6 نقاط، ويتبقى جولة وحيدة يٌحسم من خلالها اسم الفريقان الصاعدان للدور ربع النهائي.