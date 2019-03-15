رياضة | إقبال قياسي من جماهير الإفريقي على تذاكر مباراة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال قياسي من جماهير الإفريقي على تذاكر مباراة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت الصحافة التونسية الضوء على الإقبال المكثف من قبل جماهير الإفريقى لشراء تذاكر مواجهة الإسماعيلى المحدد لها السبت المقبل فى الجولة الختامية من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأكدت بعض الصحف أن الحضور الجماهيرى سيكون قياسيا نظرا لتدفق الجماهير منذ صباح أمس على منافذ البيع.

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فى ذات السياق وافق مسئولو الإفريقى والجهات الأمنية على السماح للجماهير المصرية بالدخول مجانا إلى ملعب رادس من خلال جواز السفر ، وذلك في إطار المعاملة بالمثل كما كان عليه الأمر في مباراة الذهاب باستاد الإسماعيلية.

كما خصصت إدارة النادى التونسى مقصورة خاصة لبعثة الدراويش في ملعب رادس، وذلك في إطار حسن الاستقبال.