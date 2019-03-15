رياضة | حسين السيد: محمد صلاح نصحني بالاحتراف في السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين السيد: محمد صلاح نصحني بالاحتراف في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حسين السيد نجم الإتفاق السعودي والمعار من الأهلي عن نصيحة محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب له قبل الاحتراف في المملكة العربية السعودية.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أتواصل مع محمد صلاح دائما ونصحني بقبول عرض الاحتراف السعودي وكان سيكون شاهدا على عقد قراني ولكن وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا منعه من ذلك:.

واختتم السيد تصريحاته قائلاً : " الأهلي كان يرغب في عودتي في يناير الماضي ولكن مسئولي الاتفاق طلبوا استمراري معهم حتى نهاية عقدي ولم أستطع رفضه لأنهم ساندوني بشكل كبير".

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وكان نادى الاتفاق قرر تقديم استئناف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودى لكرة القدم بإيقاف اللاعب المصرى حسين السيد، مدافع الاتفاق، لمدة 4 مباريات رسمية بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى المواجهة التى خسرها فريقه أمام النصر بنتيجة 3 / 2، على استاد "الملك فهد الدولى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدورى السعودى.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة نادي الاتفاق قررت الاعتماد فى الاستئناف المقدم ضد عقوبة حسين السيد، على لوائح لجنة الانضباط، وأن القرار لم يذكر فيه الأسباب التى استندت عليها اللجنة لإيقاف اللاعب.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق قررت في وقت سابق إيقاف حسين السيد 4 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، لاعتراضه على قرار الحكم وارتكابه أفعال عدوانية تجاهه في مباراة النصر.