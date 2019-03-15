رياضة | فريقان يخشى ميسي ورفاقه مواجهتهما في دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريقان يخشى ميسي ورفاقه مواجهتهما في دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف نادي برشلونة بطاقة التأهل إلى دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز على فريق أولمبيك ليون الفرنسي، بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو.

وتحدث لاعبو البارسا داخل غرفة خلع الملابس، بأنهم لا يريدون مواجهة فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي في الدور القادم.

ويرغب الفريق الكتالوني في مواجهة فريق بورتو البرتغالي أو مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتاجيل المواجهة الأصعب في الدور نصف نهائي من البطولة الأوروبية.

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وجاءت قائمة المتأهلين كالتالي :-

مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وتوتنهام هوتسبير، ويوفنتوس، وأياكس، وبورتو، وبرشلونة.