رياضة | موعد قرعة دور ربع نهائي الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة دور ربع نهائي الدوري الأوروبي والقناة الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أمس الخميس، مواجهات ومنافسات دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج" وتقام اليوم الجمعة سحب قرعة دور ربع ونصف النهائي.

وتأهلت تلك الأندية إلى دور ربع النهائي: "نابولي الإيطالي، تشيلسي الإنجليزي وفالنسيا الإسباني، إينتراخت فرانكفورت الألماني، آرسنال الإنجليزي، فياريال الإسباني وسلافيا براج التشيكي وبنفيكا البرتغالي".

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وتقام قرعة الدور ربع النهائي اليوم الجمعة والموافق 15 مارس في مدينة نيون السويسرية في تمام الساعة 2:00 بتوقيت مدينة القاهرة.

وسيتم نقل قرعة دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة مباشرةً.