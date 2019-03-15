رياضة | قبل موقعة الإفريقي.. الإسماعيلي يتفوق على الأهلي والزمالك برقم مميز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة الإفريقي.. الإسماعيلي يتفوق على الأهلي والزمالك برقم مميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الإسماعيلى لمواجهة من العيار الثقيل أمام الافريقى التونسى فى المواجهة المقرر لها الثالثة من عصر السبت باستاد رادس ، فى إطار الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويعد الإسماعيلى هو الفريق المصرى الوحيد الذى فاز على الافريقى بثلاثة أهداف فى المواجهة التى كانت عام 1992 ببطولة أبطال الدورى وقتها أو دورى أبطال أفريقيا بمسماها الحالى.

كان هذا اللقاء هو مواجهة الإياب بدور الــ8 أمام حامل لقب البطولة موسم 90/91 ، الفريق التونسى وقتها معظم لاعبيه كانو يمثلون القوام الأساسى للمنتخب .

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واستطاع الدراويش بالإسماعيلية هزيمة بطل تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف وكان عماد سليمان قائد الفريق هو نجم المباراة بسبب تمريراته السحرية طوال المباراة ليفوز الدراويش على الأفريقى التونسى بستة أهداف مقابل أربعة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أحرز الدراويش أهدافه الثلاثة فى الشوط الأول عن طريق أدهم السلحدار من ضربة جزاء وعصام عبد العال و ياسر عزت فيما أحرز للفريق التونسى عادل السليبى من ركلة جزاء.

فهل يستطيع الإسماعيلى تكرار هذا الانجاز الذى سيظل عالقا فى ذهن كل عاشق للدراويش ؟