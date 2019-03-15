رياضة | أوباميانج يثير الجدل باحتفال غريب في مباراة أرسنال ورين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوباميانج يثير الجدل باحتفال غريب في مباراة أرسنال ورين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، بطريقة غريبة ومثيرة عقب تسجيله هدف أرسنال الثالث في شباك رين، أمس الخميس، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وبعد إحراز أوباميانج الهدف الثالث في (د.72)، ذهب خلف مرمى رين، وارتدى قناعا غريبا محتفلا بزيارة الشباك للمرة الثانية في نفس المباراة، في (د.5).

Advertisements

وقلب أرسنال الطاولة على ضيفه رين الفرنسي، ليهزمه 3-0.

وضمن الجانرز مكانا في ربع النهائي، بفضل ثلاثية أمس، التي عوضوا بها خسارة الذهاب (3-1).