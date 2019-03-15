رياضة | إشادة إسماعيلاوية باستقبال الإفريقي التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشادة إسماعيلاوية باستقبال الإفريقي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد طارق أبو الليل المدير الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بحسن الاستقبال من قبل مسئولى فريق الافريقى بداية من الوصول بمطار قرطاج.

ويحل الدراويش ضيفا على الفريق التونسى فى مواجهة ستقام باستاد رادس لحساب الجولة الختامية من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف أبو الليل :”مقر الاقامة على أعلى مستوى ، نشكر السفارة المصرية والفريق التونسى على جهودهم الحثيثة من أجل تذليل كافة العقبات للبعثة والعمل على تلبية كافة الاحتياجات”.

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وأتم المدير الإدارى للدراويش :”الفريق خاض اليوم أول تدريباته على ملعب المنزة ،الجميع عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية تسهم فى تشريف الكرة المصرية بدولة تونس الشقيقة”.