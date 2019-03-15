رياضة | مشاهدة موعد قرعة دور الـ8 ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة (لحظة بلحظة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة موعد قرعة دور الـ8 ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة (لحظة بلحظة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا عدة نتائج غير متوقعة ومفاجآت كثيرة حيث كانت هناك أحداث بارزة كثيرة من بينها ريمونتادا يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد.

وستكون أنظار عشاق الساحرة المستديرة متجهة نحو مدينة نيون السويسرية حيث يستعد الاتحاد الأوروبي "يويفا" لسحب دور ربع ونصف نهائي البطولة في توقيت واحد بعد تغيير النظام في هذه النسخة.

وتقام قرعة دور ربع النهائي من البطولة الأوروبية بمدينة نيون السويسرية ظهر اليوم الجمعة والموافق 15 مارس في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مدينة القاهرة.

وتأهلت تلك الفرق إلى دور ربع النهائي؛ "ليفربول (محمد صلاح)، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، توتنهام، مانشستر سيتي، بورتو، برشلونة، أياكس أمستردام".

ويشهد دور ربع النهائي لأول مرة منذ 2009 تواجد 4 أندية انجليزية وهي؛ مان سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام.

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وتقرر أن تقام مباريات ذهاب دور ربع النهائي ستقام أيام 9 و10 أبريل، على أن تقام مواجهات الإياب بالدور ذاته يومي 16 و17 أبريل.

بينما تقام مواجهات ذهاب نصف النهائي في 30 أبريل و1 مايو، وتلعب مباراة الإياب يوم 7 و8 مايو، بينما يلعب النهائي يوم 1 يونيو على ملعب "واند متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وسيتم نقل قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت نيوز "beIN SPORTS NEWS HD".

وتأهل نادي ليفربول إلى هذا الدور بعد الفوز على بايرن ميونيخ في مباراة الإياب 3-1 بمشاركة النجم المصري محمد صلاح.



