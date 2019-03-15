الان تتابع ضربة جديدة لــ«بي إن سبورتس»: سباقات الفورمولا 1 مجاناً على «MBC Action» والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
حصلت قناة «أم بي سي أكشن» – «MBC Action» على حقوق نقل بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد بدءًا من موسم 2019، إذ سيتمّ بثّ السباقات مجانًا للمرّة الأولى في الوطن العربي منذ العام 2013.
وأعلنت شبكة «بي إن سبورتس» القطرية في وقتٍ سابق بأنها لن تقوم بتجديد عقدها لنقل سباقات الفورمولا واحد جرّاء أعمال القرصنة، وذلك بعد تغطيتها للسباقات لخمسة مواسم متتالية منذ العام 2014.
ولكن تغطية الفورمولا واحد لم تكن مجانية على «بي إن سبورتس» إذ وبعد أربعة مواسم من نقلها مجانًا على قناة أبوظبي الرياضية بين 2010 و2013، انتقلت التغطية إلى القنوات المشّفرة منذ 2014.
وانطلاقًا من عام 2019، سيكون بإمكان متابعي البطولة في العالم العربي مشاهدة السباقات مجانًا على قناة «MBC Action».
ووضعت قناة mbc Action سباق جائزة أستراليا الكبرى ضمن دليل برامجها للثلاثة أيام القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضربة جديدة لــ«بي إن سبورتس»: سباقات الفورمولا 1 مجاناً على «MBC Action» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.