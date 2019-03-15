شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخوض مرانه الأخير اليوم استعدادًا للأفريقى فى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول للنادى الإسماعيلى مرانه الختامى اليوم، الجمعة،على الملعب الأوليمبى برادس ، ودخل الدراويش معسكره المغلق ظهر الأربعاء استعدادًا لملاقاة الأفريقى فى ختام جولات المجموعة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفنى للدراويش، بقيادة البلجيكى سيدومير يانفيسكى، توجه إلى تونس بقائمة تضم 18 لاعبًا نظرًا بعد استبعاد محمود متولى وباهر المحمدى وعماد حمدى ومحمد مجدى الجمل وأسامة إبراهيم لأسباب متعددة.

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فى سياق مختلف، يكثف الجهاز الطبى للإسماعيلى بقيادة الدكتور صالح الشامى، محاولاته لتجهيز محمد الضرف لاعب خط وسط الفريق من أجل لحاقه بالمباراة القادمة ضد الأفريقى.

ويعانى اللاعب بشد فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة فريقه أمام مازيمبى الكونغولى، التى أبعدته عن مواجهة سموحه ضمن منافسات الدورى العام.