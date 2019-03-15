شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة يوم 15-3-2019 .. البارسا يتصدر الصحف وميسي يشيد برونالدو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضمنت أخبار برشلونة يوم 15-3-2019 أحتفال الصحافة الكتالونية الصادرة امس، بتأهل فريق برشلونة إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزاً عريضاً على ليون الفرنسى بنتيجة 5 – 1 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "كامب نو" فى "إياب" ثمن النهائى.

أخبار برشلونة يوم 15-3-2019 عناوين الصحف الأسبانية

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين على ملعب "بارك أولمبيك ليون" انتهت بالتعادل السلبي، ليتفوق برشلونة في مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 5 – 1.

وعنونت صحيفة "سبورت"، "أوروبا تهتز.. برشلونة يتأهل لربع نهائي دوري الابطال بجدارة واستحقاق بعد فوزه الكبير على ليون بخماسية.. ميسي بهدفين، كوتينهو، بيكيه وديمبيلي، سجلوا أهداف البارسا"، مشيرة إلى أن برشلونة وجه إنذاراً شديد اللهجة لجميع منافسيه فى المسابقة بأهدافه الخمسة ضد ليون.

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فعنونت، "خماسية.. ميسي الرائع سجل هدفين أحدهما من ركلة جزاء على طريقة بانينكا، وصنع هدفين آخرين ليقود برشلونة لربع النهائي"، وأضافت الصحيفة "كوتينيو وجيرارد بيكيه وعثمان ديمبيلي أكملوا حفل برشلونة أمام ليون على الكامب نو".

ميسي يتقاسم صدارة الدوري مع روبرت ليفاندوفسكي

تضمنت أخبار برشلونة يوم 15-3-2019 تقاسم ليونيل ميسي صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفين أمام ليون في المباراة التي حسمها البلوجرانا 5/1 يوم الأربعاء بملعب "كامب نو"، في "إياب" دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ورفع ميسي رصيده إلى 8 أهداف بالتساوي مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الذى ودع البطولة بالخسارة أمام ليفربول.

وسجل ميسي الهدف الأول لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 18 وأضاف الثاني في الدقيقة 78 وصنع اثنين آخرين لبيكيه وديمبلي البديل.

تحدث ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى عن كريستانو رونالدو هداف يوفنتوس عقب تأهل الثنائي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ميسي يصرح ان ليلة كريستيانو كانت سحرية

أخبار برشلونة يوم 15-3-2019عن تصريحات تلفزيونية لميسي عقب الفوز وقال: "ليلة كريستيانو رونالدو كانت سحرية بكل تأكيد، لقد قدم أداءا مثيرا للإعجاب، وما حدث كان مفاجأة، لأني توقعت في البداية أن أتلتيكو مدريد كان الأفضل."

وأضاف ميسي الذي سجل هدفين وصنع مثلهما في فوز برشلونة على ليون: "قدمنا أفضل نسخة منا بعد تسجيل الهدف الثالث، في البداية كنا متسرعين لتسجيل هدف مبكر، وعقب التسجيل أصبحنا أكثر ثقة وهدوءا."

وعن قرعة ربع النهائي قال: "يجب ان نكون مرتاحين البال ونرى خصمنا الدور المقبل ويجب علينا الاستعداد للصعوبات القادمة الان، أعتقد أن مانشستر سيتي ويوفنتوس فريقان جيدان للغاية وأياكس فريق كبير مع الشباب، في الحقيقة جميع الفرق معقدة يجب أن نستعد للفترة الأصعب من البطولة."

أخبار برشلونة يوم 15-3-2019 عن غياب عثمان ديمبلى لمده قد تصل الي 4 أسابيع

أعلن نادى برشلونة عبر موقعه الرسمى، أن الجناح الفرنسى عثمان ديمبلى سيبتعد عن الملاعب من 3 – 4 أسابيع، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية التى خضع لها اليوم معاناته من تمزق فى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وهو ما يمنح البرازيلى فيليب كوتينيو قبلة الحياة للاستمرار فى التشكيلة الأساسية لبرشلونة مدة أطول.

وكان عثمان ديمبلى سجل هدفاً فى فوز برشلونة على ليون الفرنسى بنتيجة 5 – 1 فى المباراة التى جمعتهما.

وسيغيب عثمان ديمبلي عن مباريات برشلونة أمام ريال بيتيس، واسبانيول وفياريال وقد يمتد غيابه إلى مباراة اتلتيكو مدريد المحدد لها السادس من أبريل المقبل ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا".