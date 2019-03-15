شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يبحث عن المسار الصحيح أمام النجوم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإنتاج الحربى نظيره النجوم فى السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين اللذان يبحثان عن أهداف مختلفة، حيث يسعى فريق العجلات الحربية لإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يطارده فى مواجهاته الأخيرة وكان سبباً فى خروجه من المربع الذهبى، فيما يبحث النجوم عن تذكرة البقاء بين الكبار والنجاة من دوامة الهبوط التى تلاحقه بشدة .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف فيما يحتل النجوم المركز الاخير بالجدول برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 32 هدف .

وشدد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على لاعبيه أنه لن يقبل أى تهاون مجدداً محذراً إياهم من مغبة الاستمرار على نفس الوتيرة بشكل يضيع ماتحقق منذ بداية الموسم وفى اللحظات الصعبة مؤكداً على ضرورة رد الاعتبار بالفوز على النجوم لا سيما بعد الخسارة فى اللقاء الأخير أمام زعيم الثغر برباعية مقابل هدفين، فيما يرى مؤمن سليمان المدير الفنى للنجوم أن لاعبيه مطالبين بالتمسك بالأمل الأخير للنجاة من دوامة الهبوط عن طريق الفوز بكل المباريات المتبقية فى المسابقة بداية من مواجهة الإنتاج .

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