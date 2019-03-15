ترقب نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا 2019 دور ال8 متابعة نتائج مواجهات ربع النهائي لدوري الأبطال...

تعرف على نتيجة قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا 2019، حيث ينتظر الجميع معرفة نتائج القرعة التي ستجري يوم الجمعة لمعرفة 4 مواجهات قوية وحاسمة في دور ربع النهائي، وينتظر الجميع ان تشهد المباريات الإثارة المعتادة في مثل تلك المناسبات من قبل جميع الفرق المتأهلة إلي هذا الدور، والتي ستتنافس على اللقب القاري الأقوى على مستوى الأندية.

نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا، وكان قد تأهل ثاني فرق إلي هذا الدور، منهم رباعي انجليزي هم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسيبير، وفريق أسباني وحيد هو برشلونة، بالإضافة إلي يوفنتوس الإيطالي وبورتو البرتغالي واياكس امستردام الهولندي، والقرعة تسمح بان يتقابل أى فريق مع فريق من نفس البلد، وهو عكس ما كان يحدث في الأدوار السابقة.

قرعة دور ال8 من دوري أبطال أوروبا هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة، حيث ستكون القرعة شاملة دور الثمانية ودور نصف النهائي، بعدما كانت تجرى قرعة نصف النهائي منفصله خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث سنتعرف يوم الجمعة على مسار البطولة كاملة حتي النهاية.

قرعة دوري ابطال اوروبا دور ال8

سنضيف لكم نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا أول بأول فور بدايتها مباشرة في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات دور الثمانية

تلعب مباريات مرحلة الذهاب من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يومي 9و10 ابريل، على أن تخوض نفس القرق مواجهات العودة يومي 15 و16 من الشهر ذاته.