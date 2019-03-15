نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا 2019 دور الثمانية لحظة بلخظة | تابع مراسم حفل سحب قرعة دوري الابطال دور...

نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا 2019 دور الثمانية، نتابع معكم من خلال هذا المقال نتيجة قرعة دور ال8 لدوري الأبطال والتي تسفر عن ثماني مواجهات مرتقبة في ربع النهائي، حيث تتجه الأنظار إلى مدينة نيون السويسرية حيث مقر الاتحاد الأوروبي “يويفا” لمشاهدة نتائج قرعة دوري الأبطال والدوري الأوروبي لموسم 2018/2019.

نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا دور ال8 يترقبها الملايين حول العالم، خاصة جماهير الكرة المصرية بعد نجاح النجم المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول للتأهل إلى ربع النهائي على حساب بايرن ميونخ، وتشهد قرعة دوري الأبطال هذا الموسم معرفة مواجهات نصف النهائي، على عكس الأعوام الماضية، والتي كانت قرعة نصف النهائي منفصلة عن قرعة دور الثمانية، وبالتالي سيتعرف كل فريق على مشواره حتى المباراة النهائية المقرر إقامتها على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد.

نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا

سنتابع معكم لحظة بلحظة نتيجة قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، والتي تنطلق في الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات دور الثمانية لدوري الابطال

تلعب مباريات مرحلة الذهاب من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أحد يومي 9 و10 أبريل، على أن تلعب مباريات العودة أيام 16 و17 من الشهر ذاته.

نتائج قرعة الدوري الاوروبي

نضيف لكم نتائج قرعة الدوري الأوروبي والتي تلي سحب قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا فور معرفة المواجهات الأربعة.