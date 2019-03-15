تردد القنوات المفتوحة الناقلة لقرعة دوري ابطال اوروبا دور الثمانية 2019 اليوم الجمعة على النايل سات...

القنوات المفتوحة الناقلة لقرعة دوري ابطال اوروبا على النايل سات، تسحب اليوم قرعة دور الثمانية من دوري أبطال اوروبا في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، بمشاركة 8 أندية تتصارع لتحقيق اللقب الأغلى قارياً، وسنوضح لكم تردد القنوات المجانية الناقلة لقرعة دوري الأبطال ظهر الجمعة.

يمكنكم استقبال تردد القناة المفتوحة الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا من خلال النايل سات وبأقل حجم طبق ممكن، حيث تنقل مراسم القرعة مجاناً وبدون تشفير عبر قناة bein sport hd الإخبارية على النايل سات، وذلك من خلال البث فائق الجودة، ويسبق حفل سحب قرعة دور ال8 لدوري أبطال أوروبا ستوديو لتحليل أداء الفرق المتأهلة لتلك المرحلة.

القنوات المفتوحة الناقلة لدوري الابطال

القناة التردد معدل الترميز Bein sport news hd 12604 h 27500

وتأهلت أندية ليفربول وبرشلونة ومانشستر سيتي وتوتنهام، وبورتو، وأياكس، ويوفنتوس، ومانشستر يونايتد إلى ربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، الذي يشهد لأول مرة منذ نسخة 2010 غياب العملاق الإسباني ريال مدريد حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة، بعد خروجه على حساب أياكس امستردام، في حين تبرز عودة زعيم الكرة العالمية مانشستر يونايتد بين الثمانية الكبار.