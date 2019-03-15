شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. سباقات الفورمولا 1 مجانًا على MBC Action والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

فازت قناة «MBC Action» بحقوق نقل بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بدءًا من موسم 2019، إذ سيتمّ بثّ السباقات مجانًا للمرّة الأولى في الوطن العربي منذ العام 2013.

وقد أعلنت شبكة «بي إن سبورتس» في وقتٍ سابق بأنها لن تقوم بتجديد عقدها لنقل سباقات الفورمولا 1، وذلك بعد تغطيتها للسباقات لخمسة مواسم متتالية منذ العام 2014.

يذكر أن تغطية الفورمولا 1 لم تكن مجانية على «بي إن سبورتس»، إذ بعد 4 مواسم من نقلها مجانًا على قناة أبوظبي الرياضية بين 2010 و2013، انتقلت التغطية إلى القنوات المشّفرة منذ 2014.

وبداية من عام 2019، سيكون بإمكان متابعي البطولة في العالم العربي مشاهدة السباقات مجانًا على قناة «MBC Action»، ووضعت القناة سباق جائزة أستراليا الكبرى ضمن دليل برامجها للثلاثة أيام القادمة.